Виснажений до невпізнання: Саакашвілі під час суду продемонстрував по відеозв'язку свій моторошний стан

«Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеіла Саакашвілі», — так президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі відреагував на засідання Тбіліського міського суду, яке відбулося 3 липня. У ньому вперше з лютого дозволили дистанційно взяти участь колишньому президентові Грузії Саакашвілі, який раніше звернувся до Заходу із проханням врятувати його життя.

«Ще раз закликаю владу Грузії передати громадянина України Міхеіла Саакашвілі Україні для необхідного лікування та догляду. І я закликаю наших партнерів розібратися з цією ситуацією, не ігнорувати її та врятувати цю людину. Жоден уряд у Європі не має права страчувати людей, життя — базова європейська цінність», — написав Зеленський. Він запропонував МЗС України рекомендувати послу Грузії залишити країну.

Невдовзі у МЗС відповіли, що на виконання доручення голови держави «4 липня до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі».

«Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхеіла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним, — зазаначається у коментарі МЗС. - Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України. У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася. Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду».

Нагадаємо, що суд у Тбілісі розглядає справу про розгін демонстрації 7 листопада 2007 року. Саакашвілі тоді обіймав посаду президента Грузії. Його звинувачують у застосуванні сили проти учасників мирної акції, що призвело до загибелі кількох людей.

Напередодні голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що він чекає на вибачення від тих, хто, за його словами, поширював дезінформацію про погане поводження з Саакашвілі в Грузії.

«Це ви повинні вибачитись за те, що довели мене до такого стану», — звернувся виснажений до невпізнання Міхеіл Саакашвілі до Папуашвілі.

«Ось до такого стану ви мене довели, і ви маєте вибачитися перед європарламентаріями, перед моєю сім'єю, переді мною, державою Україна та перед усіма громадянами Грузії за те, що засновник грузинської держави в такому стані. Папуашвілі, подивися на мене уважно», — сказав Саакашвілі, піднявши майку, щоб продемонструвати своє схудле тіло.

Нагадаємо, Саакашвілі знаходиться у тбіліській клініці «Вівамеді» з травня минулого року. Його було затримано невдовзі після повернення до Грузії у жовтні 2021 року напередодні парламентських виборів.

У Грузії Саакашвілі звинувачується за кількома кримінальними справами. За двома з них колишнього президента було заочно засуджено до шести років ув'язнення.

Михайло Саакашвілі називає себе «в'язнем путіна» і вважає всі висунуті йому звинувачення переслідуванням з політичних мотивів. Він звинувачує грузинську владу у співпраці з кремлем.

Уряд Грузії заперечує порушення прав Саакашвілі. Влада стверджує, що йому надано необхідне лікування та догляд. Але близькі та адвокати колишнього президента вже давно б'ють на сполох. Вони впевнені, що життя Саакашвілі під загрозою і закликають до його лікування за кордоном. Попри неоднозначне ставлення до Саакашвілі громадян Грузії, більше половини населення країни підтримують заклик щодо його лікування за кордоном.

Нагадаємо, місяць тому стало відомо про те, що у заарештованого в Грузії Міхеіла Саакашвілі в Україні народилася дитина.

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