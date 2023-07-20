Посадовиця «Укрзалізниці» готувала повітряний удар окупантів по мосту у Дніпрі (фото)

На Дніпропетровщині співробітники СБУ затримали чергового ворожого агента — мешканка Дніпра сприяла підготовці повітряного удару рашистів по логістичних шляхах Сил оборони в регіоні.

Як повідомляють в українській спецслужбі, зловмисницею виявилась посадовиця підрозділу «Укрзалізниці» у Дніпрі, яку російські військові залучили до співпраці на початку 2023 року. Вона збирала розвіддані про місця базування Сил безпеки та оборони на території обласного центру. Така інформація потрібна була рашистам для підготовки прицільних повітряних атак по стратегічно важливих об’єктах транспортної інфраструктури України.

Фото СБУ

«Співробітники СБУ спрацювали на випередження і завадили реалізації ворожих планів — зловмисницю було своєчасно викрито і затримано за місцем її проживання. За даними слідства, російська інформаторка була на „прямому“ зв’язку з кадровим російським військовим, який перебував на тимчасово окупованій частині Донеччини», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

Мешканка Дніпра потрапила у поле зору спецслужби рф через свою активність у російських пабліках, де вона публікувала пропозиції щодо допомоги окупаційним військам. Для збору розвідданих жінка об’їжджала територію міста на громадському транспорті й приховано фотографувала важливі об’єкти.

Фото СБУ

Фігурантці повідомлено про підозру, наразі вона під вартою. Жінці загрожує до 8 років тюрми.

В Офісі генпрокурора поточнили, що підозрювана — уродженка Приморського краю рф, яка тривалий час проживає у Дніпрі. Вона надіслала співрозмовнику з рф відеофіксацію місця розташування військових ЗСУ, які забезпечують охорону одного із мостів у місті. Їй інкримінують несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114−2 КК України).

Нагадаємо, що нещодавно ворожу навідницю затримали в Миколаєві — жінка намагалась виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку.

Фото СБУ

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