Зв’язковим був родич з «Беркуту»: на Миколаївщині затримали навідницю рф

На Миколаївщині, яка нині перебуває під постійними ворожими атаками з повітря, контррозвідники Служби безпеки запобігли новій спробі рашистів отримати координати будівель, куди тимчасово передислокувалися військово-цивільні адміністрації та підрозділи Сил оборони регіону. Саме таке завдання вони поставили місцевій мешканці, родич якої раніше проходив службу у розформованому спецпідрозділі «Беркут», а наразі перебуває у складі окупаційної поліції рф у тимчасово захопленому Криму, повідомили в СБУ.

Одночасно жінка намагалась виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку.

Отриману інформацію вона передавала російській спецслужбі через родича-«зв'язкового».

За даними слідства, російське гру дистанційно залучило фігурантку до співпраці навесні цього року.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру. Наразі зловмисниці вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Інформаторці загрожує до 12 років тюрми.

Відзначимо, що після підриву ворогом Каховської ГЕС Миколаївщина надала прихисток сотням мешканців сусідньої Херсонської області.

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