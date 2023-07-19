36.73 / 37.32 41.00 / 41.84
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Зв’язковим був родич з «Беркуту»: на Миколаївщині затримали навідницю рф

10:21 19 липня 2023
Затримана навідниця

На Миколаївщині, яка нині перебуває під постійними ворожими атаками з повітря, контррозвідники Служби безпеки запобігли новій спробі рашистів отримати координати будівель, куди тимчасово передислокувалися військово-цивільні адміністрації та підрозділи Сил оборони регіону. Саме таке завдання вони поставили місцевій мешканці, родич якої раніше проходив службу у розформованому спецпідрозділі «Беркут», а наразі перебуває у складі окупаційної поліції рф у тимчасово захопленому Криму, повідомили в СБУ.

Одночасно жінка намагалась виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку.

Отриману інформацію вона передавала російській спецслужбі через родича-«зв'язкового».

За даними слідства, російське гру дистанційно залучило фігурантку до співпраці навесні цього року.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру. Наразі зловмисниці вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Інформаторці загрожує до 12 років тюрми.

Відзначимо, що після підриву ворогом Каховської ГЕС Миколаївщина надала прихисток сотням мешканців сусідньої Херсонської області.

217

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Відважний пілот

Рибам — успіх у справах, Тільцям — корисний досвід, Стрільцям — цікаві пропозиції: гороскоп на день Відважного Тигра-Пілота 19 липня

Стрибок у повітрі

Успіх чекає на ці п'ять знаків зодіаку в другій половині липня

Наслідки влучання

Окупанти атакували південь України: внаслідок нападу постраждали понад 10 людей, є руйнування

Огірки

Салат з огірків «Дамські пальчики»: готується просто, а взимку йде «на ура»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту