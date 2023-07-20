Дворазова олімпійська чемпіонка втекла з росії та сфотографувалася з прапором України

Олімпійська чемпіонка Афін-2004 та Лондона-2008 стрибунка з жердиною Єлена Ісінбаєва, яка є членом партії «Єдина росія» та чинним офіцером російської армії, залишила свою країну та перебралася до Іспанії.

Як стверджує видання EL DIGITAL SUR, 41-річна колишня спортсменка, яка у 2018-му вдруге стала мамою, отримала дозвіл на виїзд завдяки безстроковій відпустці від військової служби «за заслуги в кривавій агресії проти України». Зараз Ісінбаєва отримала посвідку на проживання в Іспанії та мешкає в розкішному маєтку на Тенеріфе, що належить їй із чоловіком.

«Перший пентхаус на острові Тенеріфе в Іспанії вони з чоловіком купили в 2018 році. Коштує близько одного мільйона євро. У лютому 2022 року вони купили там ще два будинки по мільйону євро кожен. У кожному є басейн та власний ліфт. У Ісінбаєвої зараз усе добре. Вона далеко від війни, її чоловіка не покличуть помирати. До її квартири не залетить випадковий дрон із вибухівкою. А іспанські документи чудово допомагають подорожувати світом», — написав на своїй сторінці у Twitter Георгій Албуров, член команди опозиціонера Олексія Навального.

За допомогу в оформленні документів на проживання на острові Тенеріфе колишня спортсменка подякувала місцевому адвокату Гонсало Вельохіну Барріосу, сфотографувавшись із ним у його офісі. За спиною в Ісінбаєвої висить невеликий прапорець України — країни, війну в якій вона активно підтримувала.

А тим часом у самій росії сильно «підгоріло» від втечі іменитої легкоатлетки. Аж до того, що звучать заклики позбавити її всіх звань та регалій. «У нашій державі заборонено ідеологію патріотизму. Відповідно, і спортсмени та інші спільноти цієї ідеології спочатку не мають. Людина у ній може виховатися патріотом. А далі, так би мовити, він може вдавати патріота заради кар'єри, або заради грошей і так далі. Що ми, власне, щодо Ісінбаєвої й спостерігали. Вона ж тривалий час прикидалася патріотом. Так би мовити, підлизувалася до путіна. Я вважаю, що всі ці нагороди ґрунтуються на патріотизмі, а вона — антипатріот. Відповідно, вона не повинна мати ці нагороди», — наводить слова депутата державної думи росії Євгена Федорова сайт Sport24.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найкращий бомбардир в історії російського футболу Олександр Кержаков втік із сім'єю з росії.

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