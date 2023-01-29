В Україну завезли отруєний єгипетський арахіс: чим він небезпечний

В Україні, де нещодавно виявили небезпечне імпортне печиво, у продажу може з’явитися отруєний арахіс. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

«Надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 19 січня 2023 року № 2022.3810 — fup 3, стосовно виявлення перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2, G1 і G2) в арахісі в шкарлупі, що експортувався з Єгипту (експортер: ASM FOR CONSULTING AND EXPORT AGRICULTURAL PRODUCTS, Egypt) через Польщу (імпортер: ATLANTA POLAND S.A., Poland) до України (одержувач: ТзОВ „ЛАСОЩІ ЮКРЕЙН“, вул. Височана, 13-Г, м. Городенка, Івано-Франківська обл., 78100)», — йдеться у повідомленні.

Там попередили щодо можливості реалізації товару на території регіону.

«Доводимо до відома операторів ринку про необхідність вилучити його з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області, що передбачено частиною 3 статті 20 Закону України „Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів“», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Афлатоксин-В1 — отруйна речовина для людей і тварин, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином-В1 можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Державній служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зазначали, що серед продуктів, які в Україні фальсифікуються чи не найчастіше, — солодковершкове масло.

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