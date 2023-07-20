«Подвижник, яких одиниці на мільйони»: помер відомий правозахисник та колишній дисидент Василь Овсієнко

В Україні, де у січні помер відомий поет Дмитро Павличко, помер відомий дисидент та правозахисник Василь Овсієнко. Про це повідомив історик Вахтанг Кіпіані.

«Друзі, погана новина. Не стало Василя Овсієнка — людини численних чеснот, християнина, українського філолога, редактора, літописця руху опору, популяризатора життя і творчості Василя Стуса та інших дисидентів, політв'язня брєжнєвсько-горбачовських таборів. Ми були дуже близькі. Останні роки пан Василь хворів. На цьому тижні ми обговорювали з його племінниками переведення в краще місце для реабілітації та лікування. Це була велика і дуже скромна людина, подвижник, яких одиниці на мільйони», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше росія відмовила Овсієнку у в’їзді, коли той хотів відвідати Музей історії політичних репресій та тоталітаризму.

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