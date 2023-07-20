Страхові кейси для вантажів росіян підуть у небеса: військовий про ситуацію у Чорному морі

Після виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи, країна-агресор заявила про блокаду українських суден у Чорному морі. Там вирішили знищувати будь-які судна, що йдуть в українські порти та з них. Україна дзеркально відповіла на загрози росії. Так, у Міноборони України заявили, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів росії і морських портів нашої країни, що знаходяться в тимчасовій окупації, можуть розглядатися Україною як судна з вантажем військового призначення. З усіма ризиками, що випливають. На думку полковника ЗСУ Владислава Селезньова, у гру міжнародного шантажу можна грати удвох.

«Відповідно до міжнародних норм, Керченська протока є зоною відповідальності української сторони. І ми спокійно можемо блокувати будь-яке судноплавство в акваторії Керч-Єнікальського каналу, який пов'язує Чорне та Азовське моря і, відповідно, у північно-східній частині Чорного моря. Це територіальні води України, де зараз тимчасово здійснює різного роду незаконні дії росія. І цю саму діяльність ми маємо всі підстави припиняти. Усіма можливими способ. Про що й повідомили зараз привселюдно», — так прокоментував «Телеграфу» ситуацію, що склалася Селезньов.

На думку військового експерта, зараз розрахунок швидше не на морський бій, а на те, що страхові кейси для російських морських вантажів підуть у небеса.

«Адже ризики для страхових компаній зросли в рази. Там розуміють, що Україна має всі законні підстави діяти в тому районі так, як вважатиме за потрібне. Тобто ми передаємо чіткий сигнал путіну — в ту гру, в яку ви хотіли пограти самі, можна рати удвох. І коли страхові компанії будуть відмовлятися страхувати російські вантажі та кораблі у зв'язку з новими обставинами, морська економічна діяльність росії в частині Азовського і Чорного морів виявиться під питанням.

Якщо ви зараз зайдете на профільні ресурси — трафіки морських перевезень — побачите, що на вході в Керченську протоку, причому, з обох боків, зібралася величезна кількість кораблів. І очевидно, що всі вони діють на користь росії" , — зазначив військовий.

За його словами, існує велика ймовірність, що «взвиють» і перевізники, і відповідні структури у самій країні-агресорі.

«Після таких заяв української сторони ставки страхових компаній, які ще ризикували, співпрацюючи з рф, злетять у небеса, або вони просто перестануть страхувати вантажі та кораблі, які виконують морські вантажні перевезення до портів Чорного та Азовського морів», — резюмував військовий експерт.

Раніше ФАКТИ писали про реакцію президента України Володимира Зеленського на «витівку» росії. Президент підкреслив, що Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати і далі, навіть без росії: «Угода щодо експорту зерна — це угода з Туреччиною та ООН — залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, це його акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терорист».

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