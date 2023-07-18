«Це найнадійніше»: Зеленський запропонував ООН та Туреччині обійтися без росії у зерновій програмі

Після виходу росії з угоди щодо експорту українського зерна морем з 17 липня, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку розмови з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.



«Позиція України завжди була й буде максимально чіткою: ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу. Якщо купка людей десь там у кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах у різних державах: Єгипті або в Судані, у Ємені або в Бангладеш, у Китаї, в Індії, у Туреччині, в Індонезії, то світ має змогу показати, що шантаж не дозволений нікому», — зазначив він та додав, що з першого дня повномасштабної агресії рф зруйнувала вільне мореплавство в Чорному та Азовському морях, завдавала ударів по зернових терміналах та елеваторах. І це при тому, що українська продукція — це базова безпека для 400 мільйонів людей.



Президент підкреслив, що Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі, навіть и без росії: «Угода щодо експорту зерна — це угода з Туреччиною та ООН — залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терориста».



Володимир Зеленський повідомив, що він направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога у тристоронньому форматі — так, як це найнадійніше.

«Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. Це потрібно для всіх у світі. І кожен, хто підтримає, стане рятівником життя на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану», — додав президент України.

Тим часом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала вихід росії з угоди «цинічним кроком» і засудила його.

«ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки вразливих верств населення світу. Маршрути соліданості Євросоюзу продовжать постачати агропродовольчі товари з України до світових ринків», — зазначила вона.

А президент Української зернової асоціації Микола Горбачов заявив ВВС, що рішення путіна не стало несподіванкою і що українці заздалегідь готували окрему угоду: представники влади зв'язуються із судновласниками, які готові експортувати зерно з країни. За його словами, вже визначено альтернативні способи експорту зерна, зокрема через порти на річці Дунай.

Проте річкові перевезення менш ефективні, кількість зерна, що експортується, скоротиться, а вартість його транспортування зросте.

Раніше Зеленський зазначав, що торік були підписані дві угоди: Україна, Туреччина, ООН та росія, Туреччина, ООН. Таким чином, рф зриває свої домовленості не з Україною, бо їх не було, а з Антоніу Гуттерешем і Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Фото Pixabay

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