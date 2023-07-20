Віллу легенди «Формули-1» обчистили на сотні тисяч доларів (фото)

Розкішна вілла на озері Гарда в Італії, що належить легендарному гонщику «Формули-1» 76-річному бразильцю Емерсону Фіттіпальді, зазнала зухвалого пограбування.

Як повідомляє The Sun, злодії проникли на територію й до самого особняка, коли вдома не було ані господаря, ані когось із рідних. У підсумку зловмисники винесли добра на загальну суму близько 280 тисяч доларів, у тому числі колекцію годинників Rolex, золоті прикраси та одяг.

На даний момент італійські карабінери займаються розслідуванням злочину, який був скоєний ще 13 липня, але поки що жодних результатів воно не дало.

Вілла Фіттіпальді, яка зазнала пограбування

Зазначимо, що Фіттіпальді є дворазовим чемпіоном Формули-1. Уперше ставши найкращим у 1972-му, коли Емерсону було 25 років, він протягом наступних 33 років утримував звання наймолодшого чемпіона «Формули-1». До 1996 року бразилець змагався у гонках класу Indy Car, після чого завершив кар'єру.

У 1997-му гонщик висів на волосині від смерті — потрапивши в авікатастрофу, літак, в якому він перебував, впав із висоти 90 метрів, і Емерсон отримав тяжкі травми спини. А в 2008-му Фіттіпальді став третьою людиною в історії, на честь якої було названо серійний автомобіль Corvette.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок зірки «Ліверпуля» Мохамеда Салаха пограбували на батьківщині.

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