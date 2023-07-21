Майже 700 окупантів, 18 артисистем і 15 броньованих машин: в Генштабі підрахували втрати росіян за добу

Розпочалася п’ятсот тринадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування «Калібр», 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К», 4 крилаті ракет Х-22, 7 крилатих ракет «Онікс» та 19 ударних БпЛА типу «Shahed». За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною знищено 2 крилаті ракети «Калібр», 3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К» та 13 ударних БпЛА типу «Shahed».

Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів та здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша інфраструктура.

У відповідь на атаки росіян авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня. Своєю чергою, піідрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще 4 важливих об’єкти противника.

В цілому ворог протягом доби втратив:

680 одиниць особового складу;

4 танки;

15 бойових броньованих машин;

18 артилерійських систем;

7 засобів ППО;

15 БПЛА;

5 крилатих ракет;

11 засобів автомобільної і один — спеціальної військової техніки.

Нагадаємо, минулої ночі Одеса пережила четверту потужну повітряну атаку — регіон було атаковано ракетами «калібр» з підводного човна.

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