Новий рекорд: втрати окупантів перевищили 240 тисяч

У Генштабі ЗСУ, де напередодні повідомляли про успіх Сил оборони України на трьох напрямках на південному сході, зазначають, що ворог продовжує зосереждувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В ранковому зведенні зазначається, що на цих ділянках фронту відбулося близько 30 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського.

На Мар’їнському напрямку, попри ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.

Станом на ранок 20 липня втрати особового складу армії рф перевищили 240 тисяч військовослужбовців.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що напередодні речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень зазначив, що ЗСУ просунулися на 1 км вздовж лінії фронту на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що наступ Сил оборони України йде повільніше, ніж очікувалося, через те, що російські окупанти сильно окопалися та замінували територію.

Американський генерал Марк Міллі зазначав, що США бачать прогрес у контрнаступі України — ЗСУ «просуваються впевнено та цілеспрямовано». «Я думаю, що нам ще є, за що боротися, і я залишаюся прихильником того, про що ми говорили раніше: це буде довго, це буде важко, це буде криваво», — зазначав він.

Фото Генштабу ЗСУ

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