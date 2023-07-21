«Динамо» набило майже десяток голів клубу з Австрії: відеоогляд матчу
Київське «Динамо», що перемогло зірковий «Аль-Хіляль» із Саудівської Аравії (1:0), провело на передсезонному зборі ще один «секретний» спаринг (зустріч була закрита для ЗМІ), в якому зіграли футболісти, які не отримали достатньої ігрової практики в поєдинку з підопічними Жорже Жезуша.
В останньому протистоянні на зборі в Австрії підопічні Мірчі Луческу знищили місцеву «Аустрію Клагенфурт», яка представляє четвертий за силою дивізіон.
«Динамо» (Україна) — «Аустрія Клагенфурт» (Австрія) — 9:0
Голи: Ванат (8, 33), Леднєв (15, 74), Царенко (41), Діалло (43, 59), Караваєв (77), Андрієвський (90).
Нагадаємо, що 24 липня «Динамо» за підсумками жеребкування дізнається свого суперника в третьому відбірному раунді Ліги конференцій, а 30 липня команда Луческу стартує в УПЛ поєдинком проти «Миная».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко через шість років повернувся до київського «Динамо».
Фото ФК «Динамо»105