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Спорт

«Динамо» набило майже десяток голів клубу з Австрії: відеоогляд матчу

9:34 21 липня 2023
Динамо&nbsp;— Аустрія Клагенфурт

Київське «Динамо», що перемогло зірковий «Аль-Хіляль» із Саудівської Аравії (1:0), провело на передсезонному зборі ще один «секретний» спаринг (зустріч була закрита для ЗМІ), в якому зіграли футболісти, які не отримали достатньої ігрової практики в поєдинку з підопічними Жорже Жезуша.

В останньому протистоянні на зборі в Австрії підопічні Мірчі Луческу знищили місцеву «Аустрію Клагенфурт», яка представляє четвертий за силою дивізіон.

«Динамо» (Україна) — «Аустрія Клагенфурт» (Австрія) — 9:0

Голи: Ванат (8, 33), Леднєв (15, 74), Царенко (41), Діалло (43, 59), Караваєв (77), Андрієвський (90).

Нагадаємо, що 24 липня «Динамо» за підсумками жеребкування дізнається свого суперника в третьому відбірному раунді Ліги конференцій, а 30 липня команда Луческу стартує в УПЛ поєдинком проти «Миная».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко через шість років повернувся до київського «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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