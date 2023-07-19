«Динамо» перемогло на зборі в Австрії зірковий «Аль-Хіляль»: відеоогляд матчу

У середу, 19 липня, київське «Динамо», яке розгромило чемпіона Кіпру «Аріс» (4:0), провело черговий спаринг на передсезонному зборі в Австрії. Суперником підопічних Мірчі Луческу на стадіоні Jacques Lemans Arena у містечку Санкт-Фрай-ан-дер-Глан став бронзовий призер чемпіонату Саудівської Аравії та володар Кубка короля «Аль-Хіляль».

Зазначимо, що найбільш титулований клуб країни, який тренує знаменитий португалець Жорже Жезуш, у це міжсезоння серйозно посилився. Лави команди поповнив сербський центральний півзахисник Сергєй Мілінкович-Савіч із «Лаціо», португальський «опорник» Рубен Невеш із «Вулверхемптона» та сенегальський центральний захисник Каліду Кулібалі з «Челсі», які протистояли киянам з перших хвилин. До речі, компанію їм склали бразилець Майкл та перуанець Карільо.

«Динамо» (Київ, Україна) — «Аль-Хіляль» (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія) — 1:0

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 71), Тимчик (Малиш, 84), Біловар (Сирота, 71), Попов (Дячук, 81), Дубінчак (Вівчаренко, 84), Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Андрієвський, 81), Буяльський (Царенко, 81), Ярмоленко (Караваєв, 71), Кабаєв (Волошин, 28), Беніто (Ванат, 71).

Гол: Буяльський (5).

Нагадаємо, що 24 липня «Динамо» за підсумками жеребкування дізнається свого суперника в третьому відбірному раунді Ліги конференцій, а 30 липня команда Луческу стартує в УПЛ поєдинком проти «Миная».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» на 90+1-й хвилині врятувалося від поразки в «перестрілці» з чемпіоном Швейцарії.

Фото ФК «Динамо»

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