«Війна буде ще довго, майбутні осінь і зима будуть значно важчими за попередні», — Олексій Гриценко

Хочемо ми того чи ні, але наступаємо ми повільніше, ніж того очікували на заході, і точно повільніше, ніж про це думали диванні експерти. І кожні 100 метрів даються дуже дорого для родин тих, хто гине, пише Олексій Гриценко, виконавчий директор Центру розвитку міст.

«Західні партнери з різних причин стають все більш зацікавлені зупинити якимось чином війну. В когось вибори, комусь вже і треба відновити відносини з рф задля економіки, а дехто просто незадоволений нашим рівнем тупості, коли ми крадемо навіть під час війни.

Очікування нашого населення завдяки «гарній» картинці такі, що ми «маємо» дійти до Москви.

В принципі здаватись чи зупинятись не хочуть і військові, бо навіщо в принципі це все було…

Ворог на відміну від нас нарощує виробництво зброї і має для цього ресурсну базу (не завжди саму сучасну, але достатню). Також ворог воює вже по книжці, а не як на параді.

Які висновки, спитаєте ви? Війна ще буде довго і ця осінь/зима будуть значно важчими за попередню, бо … дивись вище…"

На питання «що робити» Гриценко радить кожному вчитися виживанню, такмеду, стріляти.

«За можливості купувати власну зброю та БК. В максимально короткі строки все розвертати на виробництво боєприпасів, ударних дронів тощо. Працювати активно з партнерами задля продовження нашої підтримки і блокування будь якої підтримки РФ. Кожен день питати себе: що я зробив для наближення перемоги?»

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