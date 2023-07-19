«Важко й криваво»: генерал Міллі оцінив перспективи українського наступу

США бачать прогрес у контрнаступі України проти російських окупантів.

«Українці просуваються впевнено та цілеспрямовано, — заявив в Міністерстві оборони США генерал Марк Міллі після онлайн-зустрічі Міжнародної контактної групи з питань України для координації військової допомоги. - Це далеко не провал».

За його словами, ще занадто рано робити такі висновки.

«Я думаю, що нам ще є, за що боротися, і я залишаюся прихильником того, про що ми говорили раніше: це буде довго, це буде важко, це буде криваво», — сказав генерал Міллі.

Міллі назвав причиною повільного просування заміновану територію. Він сказав, що українські сили «повільно» й «свідомо» прокладають собі шлях через мінні поля, які наразі становлять особливо значну загрозу.

«Втрати, які несуть українці в цьому наступі, пов'язані не стільки з силою російської авіації, скільки з мінними полями», — сказав він.

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що союзники країни, яка зазнала нападу з боку росії, не припинять підтримку України:

«Наша робота триває, і ми зробимо все можливе, щоб українці досягли успіху».

Раніше генерал Сирський висловився про «повільний» наступ ЗС, зазначивши, що «швидкі результати практично неможливі».

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