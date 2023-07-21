Підозрюють у шахрайстві: в Іспанії порушили другу справу проти Шакіри

Іспанський суд заявив, що співачка Шакіра перебуває під слідством за підозрою в шахрайстві з прибутковим податком і податком на майно. Королева латиноамериканської поп-музики приховала частину своїх доходів за 2018 рік.

Це нова справа проти Шакіри, підкреслює агентство Reuters. Нею займається суд у місті Есплугес-де-Льобрегат, яке розташоване недалеко від Барселони. Жодних подробиць він поки що не надав.

Команда адвокатів Шакіри заявила, що не отримувала жодних нових повідомлень. Співачка нібито дізналася про нові звинувачення з преси.

«Юридична команда співачки не даватиме жодних коментарів, доки повідомлення не дійде до неї офіційними і законними каналами», — йдеться в заяві адвокатів.

Шакіра, як очікується, має постати перед судом в Іспанії у першій справі наприкінці 2023 року. Там ідеться про її заборгованість за податками за період з 2012 по 2014 рік. Сума претензій до колумбійської поп-діви перевищує 14,5 млн євро.

Прокурор домагається для співачки тюремного ув'язнення строком до восьми років.

Шакіра нині живе в Маямі. Адвокати підкреслюють, що іспанський суд має повідомити їхню клієнтку особисто за її новою адресою.

«Як вона вже неодноразово заявляла, Шакіра стверджує, що завжди діяла відповідно до закону, і за порадою найкращих податкових експертів. Зараз вона зосереджена на своїй творчій діяльності в Майамі і спокійна, і впевнена, що її податкові справи будуть вирішені сприятливо», — додали адвокати.

Нагадаємо, Шакіра прожила в Іспанії 11 років разом із колишнім захисником «Барселони» Жераром Піке. У них двоє дітей. Діти живуть із матір'ю в Маямі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Шакіра підігріла чутки про роман з відомим пілотом Формули-1, спеціально прилетівши до Лондона на перегони.

65

Читайте нас у Facebook та Instagram