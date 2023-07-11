Спеціально прилетіла до Лондона на перегони: Шакіра підігріла чутки про роман з відомим пілотом Формули-1

Шакіра підігріла чутки про свій роман із британським автогонником Льюїсом Хемілтоном. 46-річна співачка спеціально прилетіла до Лондона, щоб повболівати за знаменитого пілота Формули-1, який брав участь у минулий уїк-енд у Гран-прі Великобританії. Перегони проходили на трасі в Сільверстоуні.

38-річний Льюїс у підсумку посів третє місце. Він поступився Ландо Норрісу (друге місце) та переможцю Максу Ферстаппену.

Льюїс Хемілтон посів третє місце у Гран-прі Великобританії

Шакіра продемонструвала свій бездоганний стиль у Сільверстоуні, з'явившись у джинсовому топі-корсеті та широких шкіряних штанах чорного кольору. Її золоті локони спадали вільними хвилями, і вона несла чорну шкіряну сумочку.

Шакіра на автодромі Сільверстоун

Потім попдіва веселилася до ранку у популярному закладі Chiltern Firehouse. Там вона була у синіх джинсах та чорній футболці у поєднанні з туфлями на масивних підборах.

Після перегонів попдіва веселилася до ранку у популярному закладі Chiltern Firehouse

Важко сказати, наскільки серйозне знайомство Шакіри та Хемілтона. Їх уже багато разів бачили разом з того часу, як співачка розлучилася з іспанським футболістом Жераром Піке, батьком її двох дітей.

Ходили чутки, що колумбійкою цікавиться не хто інший, як Том Круз. І що Шакіра не може визначитися, кому з двох залицяльників віддати перевагу — кінозірці чи чемпіону Формули-1. Проте історія з Крузом не підтвердилася.

Раніше Шакіра у відвертому інтерв'ю розповіла про найважчий період свого життя.

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