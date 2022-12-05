«Проти мене розвернули наклепницьку кампанію»: Шакіра заявила, що не винна коштів Іспанії

Шакіра відбивається від іспанської прокуратури, стверджуючи, що вона стала жертвою наклепницької кампанії і має квитанції, що підтверджують це. Співачка подала юридичні документи в Іспанії, відповідаючи на звинувачення в тому, що вона не сплатила понад 14 мільйонів доларів податків з доходів, отриманих з 2012 по 2014 рік. Шакіра стверджує, що в цей період вона не була резидентом Іспанії. Відповідно до законів країни, вона зобов'язана платити податки, якщо проводить там 183 дні або більше протягом одного року, повідомляє видання TMZ.

За її словами, за вказаний період вона фактично сплатила уряду США 10 141 075 доларів податків — це час, коли вона виступала в якості тренера на «Голосі країни». Вона стверджує, що не перебувала в Іспанії необхідний період часу — 183 дні.

Прокурори вимагають 8 років ув'язнення і штрафу в розмірі 24 мільйонів доларів, якщо її визнають винною, але в нових юридичних документах вона стверджує, що заплатила понад 90 мільйонів доларів. Згідно з юридичними документами, Шакіра оголосила себе податковим резидентом Іспанії в 2015 році, після того, як оселилася там зі своєю сім'єю і записала сина до школи.

Шакіра стверджує, що уряд також переслідує її за несплату податків у 2011 році. Вона каже, що була в світовому турі і провела в країні всього 60 днів. За словами артистки, яка досі оговтується від важкого розлучення з футболістом «Барселони» Жераром Піке, прокурори порушили її право на недоторканність приватного життя і презумпцію невинуватості, звинувативши її таким чином. Співачка називає це наклепницькою кампанією.

Нагадаємо, що Шакіра і Піке досягли домовленості щодо опіки над двома дітьми.

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