«Бачили, як мама страждала»: діти Шакіри не хочуть зустрічатися з новою дівчиною батька Кларою Чіа

Шакіра та її сини, Саша і Мілан, будують нове життя в Маямі, штат Флорида. Вони виїхали з Іспанії на початку цього місяця й готові до нового старту після бурхливого розлучення Шакіри та її коханого Жерара Піке. Схоже, що діти не хочуть проводити час з подругою свого батька, Кларою Чіа. Журналіст Хорді Мартін поділився новинами в програмі «Intrusos».

«Ми не хочемо бути з нею», — сказали діти Мартіну.

«Однією з умов, яку діти поставили Жерару Піке, було те, щоб він відвідав їх у Маямі без своєї дівчини, — пояснив журналіст. — Діти не хочуть бачити Клару: „Будь ласка, ми не хочемо бути з нею протягом тих 10 днів, які ти проведеш у Маямі“».

Хорді Мартін пояснив, як працює угода про опіку між Шакірою і Піке, стверджуючи, що батько має 10 днів на місяць, які він може провести зі своїми синами. Він також зазначив, що якщо Піке переїде до Маямі, то опіка над дітьми буде розділена 50 на 50.

«Я думаю, що діти підтримують свою матір, бо бачили, як сильно вона страждала протягом останнього року», — додав він.

За інформацією іспанської газети La Vanguardia, Піке опікується дітьми під час усіх шкільних канікул, включаючи День подяки, Різдво і весняні канікули. У випадку літніх канікул, діти діляться 70 на 30, причому більшість днів має Піке.

Нагадаємо, завдяки зраді чоловіка Шакіра потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

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