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Події

Хотів прикинутись сплячим далекобійником: на Волині прикордонники викрили ухилянта з Києва (відео)

13:16 21 липня 2023
фури на кордоні

Останнім часом українські правоохоронці все частіше виявляють чоловіків, котрі намагаються виїхати за кордон, не маючи для того законних підстав.

Так, на Волині прикордонники натрапили на такого «ухилянта».

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

«На Волині під час перевірки вантажівки виявили „безбілетника“. Попередньо домовившись з водієм і перестрахувавшись за 5000 доларів, 35-річний киянин планував незаконно потрапити до Польщі», — йдеться у повідомленні.


На порушника чекає адмінпротокол, а на організатора поїздки — кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ ліквідували три нових схеми виїзду «ухилянтів» за кордон.

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