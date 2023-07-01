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Україна

СБУ ліквідувала три нових схеми виїзду ухилянтів за кордон

14:25 1 липня 2023
Один з учасників схеми

В Україні триває воєнний стан, а отже — загальна мобілізація. При цьому хитромудрі ділки вигадують все нові схеми незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

За повідомленням СБУ, лише цього тижня під час комплексних заходів у західних регіонах нашої держави було затримано 16 осіб, причетних до організації нелегальних «трафіків».

За гроші вони пропонували військовозобов’язаним своє сприяння у виїзді за межі України на підставі фіктивних медичних довідок та в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» становила до 12 тис. євро.

Так, на Закарпатті знешкоджено злочинне угруповання з 12 осіб. Вони підвозили своїх клієнтів за декілька кілометрів до лінії кордону, а далі супроводжували їх пішки по заздалегідь підготовленому маршруту через лісові стежки.

На Прикарпатті канал втечі ухилянтів за кордон організували четверо мешканців регіону. Зловмисники займалися виготовленням фіктивних довідок місцевої військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я і на підставі підробок вивозили чоловіків за кордон.

А в Тернопільській області учасники злочинної групи «записували» потенційних призовників до водійського складу місцевого підприємства, яке нібито здійснювало міжнародні перевезення. Таким чином ухилянти отримували можливість незаконно виїхати за кордон як водії, хоча деякі з них навіть не мали водійських посвідчень.

На підставі забраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, раніше прикордонники розповіли, як ухилянти «ховають» дружин і «народжують» дітей лише заради перетину кордону.

Фото СБУ

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