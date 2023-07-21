«Я попереджав, але ви не почули»: творець «Термінатора» і «Аватара» заявив про ризики штучного інтелекту для світу

Знаменитий режисер і сценарист Джеймс Кемерон, чиї фільми «Аватар», «Аватар 2» і «Титанік» входять до першої п'ятірки найкасовіших кінокартин в історії, висловився з приводу штучного інтелекту (ШІ). В інтерв'ю CTV New він заявив, що не згоден з голлівудськими акторами і сценаристами, які нині проводять у США спільний страйк, висуваючи, зокрема, заборону використання ШІ без їхнього відома і згоди у створенні фільмів.

«Я не вірю, що ШІ зможе написати по-справжньому хороший сценарій. Небезпека ШІ в іншому. Перетворення штучного інтелекту на зброю — ось найбільша небезпека, яка загрожує людству», — заявив Кемерон.

«Я попереджав вас, хлопці, ще 1984 року, а ви не почули», — зазначив режисер, маючи на увазі свій фільм «Термінатор».

Кемерон вважає, що сьогодні важливо оцінити, хто розробляє технології ШІ, і чи робиться це для отримання вигоди або ж для захисту людства.

«Я думаю, що перетворення ШІ на зброю — найбільша небезпека. Думаю, що ми зіткнемося зі ШІ, еквівалентним гонці ядерних озброєнь, і якщо не ми створимо його, то це обов'язково зроблять інші. І тоді ситуація загостриться. Ви можете уявити собі ШІ на театрі військових дій, де комп'ютери б'ються на швидкості, за якою люди просто не встигають, і у вас уже немає можливості домогтися деескалації», — сказав Джеймс Кемерон.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що творець нейромережі заявив про небезпеку штучного інтелекту і звільнився з Google: «Уявіть, як його може використати путін».

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