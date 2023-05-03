«Уявіть, як його може використати путін»: творець нейромережі заявив про небезпеку штучного інтелекту та звільнився з Google

Всесвітньо відомий вчений Джеффрі Гінтон, якого називають «хрещеним батьком штучного інтелекту» (ШІ), дав інтерв'ю ВВС. 75-річний комп'ютерний геній оголосив про звільнення з корпорації Google. Він наголосив, що це рішення дозволяє йому тепер публічно та відкрито говорити про небезпеки ШІ та технологій, пов'язаних з його розвитком.

Гінтон побоюється, що ШІ-технології потраплять до рук зловмисників, які за їхньою допомогою робитимуть «погані речі».

«Ось найпесимістичніший сценарій. Найжахливіший прогноз. Уявіть собі, наприклад, що якийсь злочинець на кшталт путіна вирішить дати роботам можливість створювати свої власні підзавдання. До прикладу, мені потрібно посилити свою владу», — сказав Гінтон.

Вчений також визнав, що частково шкодує про роботу в галузі розвитку штучного інтелекту.

«Я втішаю себе звичайним виправданням: якби я цього не зробив, це зробив би хтось інший», — сказав Гінтон.

Він упевнений у тому, що людству слід серйозно побоюватися тієї швидкості, з якою ШІ-технології розвиваються. Насамперед йдеться про чат-боти.

«Вони поки що не настільки інтелектуально розвинені, як ми. Принаймні, як мені відомо. Але я думаю, що скоро вони можуть нас наздогнати… Вже зараз ми бачимо, що такі системи, як GPT-4, затьмарюють людину за загальною ерудицією, причому з великою перевагою. Щодо логічного осмислення, вона ще відстає, але на прості міркування вона вже здатна», — зазначив учений.

«Ми є біологічними системами, а тут йдеться про цифрові. І величезна різниця полягає в тому, що у цифрових систем може бути безліч копій з тими самими вихідними складовими. Всі ці копії можуть навчатися окремо одна від одної, а потім миттєво обмінюватися новими знаннями. Уявіть, якби кожна з 10 тисяч людей дізнавалася про щось нове, і відразу всі 10 тисяч автоматично отримували це знання. Ось чому ці чат-боти можуть знати набагато більше, ніж окремо взята людина», — пояснив Гінтон, чому штучний інтелект навчається з такою великою швидкістю.

При цьому вчений заявив, що керівництво Google ставиться до проблеми відповідально. Він не хоче кидати тінь на компанію.

Відставка Гінтона, наголошує ВВС, додає сили тим, хто останнім часом публічно висловлює тривогу через швидкість розвитку ШІ-технологій. Нещодавно відкритий лист на цю тему оприлюднила група західних експертів. Під ним підписалися Ілон Маск та співзасновник Apple Стів Возняк. Автори листа попереджають про низку небезпек — від поширення дезінформації до позбавлення людей роботи та навіть втрати контролю над цивілізацією.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про скандал на престижному міжнародному фотоконкурсі Sony World Photography Award у квітні цього року. Фотохудожник з Німеччини зізнався, що презентована ним робота була створена штучним інтелектом, та відмовився від нагороди.

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