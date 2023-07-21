Заарештовано колишнього заступника генпрокурора: у чому його підозрюють

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для колишнього заступника генерального прокурора та його дружини, підозрюваних у справі про протиправну діяльність посадових осіб державного «Укргазбанку» зі збитком у понад 206 мільйонів гривень.

Фігурантам призначено утримання під вартою.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Хоча ім'я заарештованого не називається, але у 2014 році заступником генерального прокурора України був Микола Герасимюк, раніше він також обіймав посаду прокурора Києва.

Слідством встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів.

З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито бувши «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідством встановлено, що впродовж 2014 — 2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

Повідомляється, що загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління «Укргазбанку».

«На сьогоднішній день у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких діючий Голова Національного банку України, колишні та чинні високопосадовці банківських установ. Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні правоохоронці викрили корупційну схему, в якій брало участь керівництво Верховного суду України. Зокрема, на хабарі у 2,7 млн доларів спіймали голову ВСУ Всеволода Князєва.

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