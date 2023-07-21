Витягнув ручну гранату і погрожував її підірвати: ЗМІ розповіли про поведінку путінських солдатів у російських борделях

Журналісти видань Gazeta Wyborcza та The Insider поспілкувались з російськими повіями і розпитали у них про поведінку військових, які воювали в Україні. Інтерв'ю виявило деякі жахливі речі.

Як розповіли повії, російські військові стали більш агресивними після початку великої війни. Деякі з них приходять у борделі в бронежилетах, зі зброєю. Почастішали випадки, коли чоловіки приходять до повій за послугами не поодинці, а групами. Секс-працівниця на ім'я Крістіна розповіла польському виданню, що один з клієнтів борделю несподівано витягнув з кишені ручну гранату і погрожував її підірвати. Лише після втручання друга він заспокоївся.

Російські повії скаржаться, що через те, що багато чоловіків з країни-терористки перебувають в Україні, попит на сексуальні послуги у них зменшився. Тому деякі почали знижувати ціни або вдаватися до небезпечних сексуальних практик. Це, в свою чергу, приваблює тих чоловіків, які за звичайних обставин не могли б дозволити собі піти в бордель, зокрема наркоманів.

Вподобання російських військових, які відвідують борделі, також змінилися. Деякі з них вимагають від повій прикидатися «поганою українкою», щоб вони могли покарати її в ліжку. Очевидно, така рольова гра дає окупантам можливість «виплеснути свою злість і ненависть до сусідньої країни», пише The Insider.

Секс-працівниця Анжела з Новосибірська розповіла ЗМІ, що деякі сутенери з дозволу місцевої міліції навмисно відкривають нові борделі біля військових об'єктів і військкоматів. Там повії цілеспрямовано «обслуговують» солдатів, які повернулись з України в неадекватному стані. Згідно з повідомленням, один з клієнтів постійно пив віскі і слухав російські пропагандистські пісні, користуючись послугами повій.

«Він не був божевільним, але йому повністю промили мізки», — кажуть працівниці борделю.

Повії також пропонують і віртуальні послуги. Російські солдати навіть телефонують секс-працівницям зі своїх смартфонів під час фронтових операцій. Десятихвилинна телефонна розмова коштує 1000 рублів (близько 9 євро).

Раніше «ФАКТИ» писали про російських інженерів, які наводять ракети на Україну. Стрілянина по мирних жителях в Україні стала для офіцерів звичною справою. В момент підготовки обстрілів вони домовляються з повіями через Інтернет про вартість їхніх послуг.

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