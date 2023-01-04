«росіяни тут — ніхто»: в «лнр» повісився мобілізований, якого зґвалтували «кадирівці»

Один з російських мобілізованих, яких сотнями тисяч відправляють на український фронт, повісився на території так званої лнр. У передсмертній записці він написав, що «кадировці» знущаються з росіян, б'ють та ґвалтують.

Повідомляється, що тіло повішеного росіянина знайшли у під'їзді житлового будинку неподалік бази мобілізованих окупантів. Поруч лежала передсмертна записка.

Перед самогубством мобілізований написав дружині, що бачив «пекло». З його слів, такого не було ні в Чечні, ні в Афганістані.

Але причина самогубства у тому, що його зґвалтували чеченці, забрали гроші. Чоловік був доведений до розпачу.

«Ми, російські люди, тут — ніхто, а правлять чеченці. Вони бухають, гвалтують і п*зть всіх, але ніхто нічого не робитиме. Ксюха, вони віджали всі бабки, які ти прислала і зробили зі мною дещо. «Будь ласка, знай, що я чинив опір» , — написав він у записці.



Як неодноразово вже повідомляли російські мобілізовані, «кадирівці» не беруть безпосередньої участі у бойових діях, а виконують функції загороджувальних загонів. На окупованих територіях чеченці вважають себе «господарями».

Як повідомляли «ФАКТИ», у грудні ЗСУ вдарили по базі «Привал мисливця» у Мелітополі, де було лігво кадирівців. Серед «двохсотих» з великою ймовірністю опинився «смотрящий» за регіоном від глави Чечні.

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