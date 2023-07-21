Василь Гаца, житель Одеси, є постійним гравцем ліцензованого онлайн-казино компанії VBET Ukraine. На 18 липня сума виграшу Василя сягнула понад 4 млн грн, які він успішно вивів на свій особистий рахунок. Після обумовленої законодавством верифікації сплати податків з виграшу та виводу коштів на власний рахунок гравець вирішив витратити їх на потреби ЗСУ. Були закуплені автомобіль, зарядні станції, старлінки, плитоноски, ремені та інше екіпірування.

«У 21-й ОМБр служить брат мого найкращого друга, — розповідає Василь Гаца. — Від нього я дізнався, що хлопцям там потрібна техніка, і в них відкрито збір на зарядні станції та автомобіль. Це значно підвищить якість роботи, а також спростить виконання окремих завдань. Ці хлопці перебувають на тому напрямку, на якому загинув мій рідний дядько у 2015 році, в них тоді не було навіть зброї. Від себе я постарався взяти якщо не все, то хоча б більше половини того, що їм дійсно необхідно. Хотілося б, щоб люди, які мають можливість допомогти нашим бійцям, це стосується абсолютно всіх бригад, також приєдналися до зборів і кожен допоміг, чим зможе. Наша сила в єдності та мужності нашого народу. Перемога обов'язково буде за нами!

Багато хто каже, що казино — це лохотрон, але цей виграш дав мені стільки можливостей бути корисним і дійсно допомагати. Я знаю, що це працює. Тому хотів би подякувати VBET. Я не закликаю грати, своїм прикладом я хочу показати всім, що треба використовувати будь-які можливості, аби допомагати та бути корисним", — сказав Василь Гаца.

У VBET Ukraine офіційно підтвердили виграш гравця та щиро подякували за рішення скерувати кошти на допомогу ЗСУ.

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