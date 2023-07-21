«У Варшаві призабули про подарунок Сталіна Польщі? Ми нагадаємо»: кремлівський диктатор виступив з черговою абсурдною заявою

Президент росії володимир путін, чия влада останнім часом сильно похитнулася, знову публічно видав «сенсаційну» заяву. Сьогодні на нараді із членами радбезу він сказав, що Польща планує окупувати частину України.

«Що стосується польських лідерів, то, ймовірно, вони розраховують під „натовською парасолькою“ сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися в конфлікт в Україні, щоб потім „відірвати“ собі шматок пожирніше, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території — сьогоднішню Західну Україну», — цитує путіна «Радіо».

Крім того, кремлівський диктатор також впевнений в тому, що Варшава придивляється до білоруських земель.

Весь свій «спіч» путін нічим не підтвердив.

«Західні території нинішньої Польщі — подарунок Сталіна полякам, наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо» , — додав глава кремля.

Такі висловлювання вже звучали в російських ЗМІ та росТВ.

Свої загарбницькі наміри путін ніколи не приховував. На його думку, розвал СРСР був найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття. Тому ставши біля керма кремля, путін почав «відроджувати СРСР».

Нагадаємо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі нещодавно таємно передав британській газеті The Times листа, в якому повідомив, що путін ще 2004 року дав йому ясно зрозуміти, що має намір захопити Україну.

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