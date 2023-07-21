«Я здорова, до виписки готова»: у рф висміяли зрадницю Лоліту за відверте вбрання

У столиці рф завершився музичний фестиваль VK-fest, але в мережі все ще продовжують обговорювати образи зірок. 59-річна уродженка України — співачка Лоліта, яку не так давно покинув черговий молодий коханець, повторила свій скандальний образ, одягнувши для виступу «голе» боді. Вперше зірка з'явилася в ньому на сцені фестивалю «Жара-2017» в Баку.

Шість років тому співачка шокувала публіку відвертим і сміливим образом, який не висміяв тільки лінивий, бо у наряді Лола мала жахливий вигляд та підкреслила ним надто пишні форми.

Але, за словами артистки-зрадниці, вона не соромилася власного тіла, бо насолоджувалася заходом. Того року запрошеним гостем «Жари» був лідер німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, і Лоліта була щаслива провести час з відомим музикантом. До речі, на тому ж фестивалі співачка в нетверезому стані плавала в басейні й могла отримати удар струмом, якби в потрібну хвилину їй не допоміг Тілль.

— Сьогодні я твереза, схудла й подумала: «Ну чого він лежить? Скоро міль поїсть». А так хоч ви подивіться. Ось ще зробіть колаж — ось 2017 рік, ось 2023-й, — заявила журналістам-пропагандистам Лоліта.

Користувачі не сильно підтримали черговий експеримент путіністки, дехто навіть залишив коментарі такого типу: «З роками сором втрачають», «Я здорова, до виписки готова».

Нагадаємо, що Лоліта потрапила до списку 119 діячів культури, щодо яких Україною було запроваджено нові санкції.

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