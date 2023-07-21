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Погода

Відчутно посвіжішає та пройдуть дощі з градом: синоптикиня розповіла про погоду на вихідні

17:37 21 липня 2023
трава

Як і обіцяли синоптики, у суботу 22 липня, на значній частині території України пройдуть грозові дощі, на півночі, у більшості центральних областей можливі сильні зливи, шквали й град.

На сході, південному сході — переважно без опадів. Відчутно посвіжіє на півночі — температура повітря знизиться до +19…+22 градусів, нагадує синоптикиня Наталка Діденко.

На решті території очікується завтра +24…+29, на півдні +28…+32 градуси.

А у неділю, 23 липня, опади припиняться, дощі лише затримаються на південному сході та сході.
Температура повітря по всій території буде +24…+29, на півдні +27…+32 градуси.

У Києві у суботу — дощ, гроза, є ймовірність сильної зливи, шквалу та граду. Похолоднішає до +20 градусів.
У неділю в столиці буде сухо, сонячно, потеплішає до +25 градусів.

Раніше синоптики прогнозували, що липень буде з приємною погодою, без «температурних гойдалок» та сильних злив.

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