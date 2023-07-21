Оскаржити мобілізацію: чи можна це зробити і як, розповів юрист

Повномасштабна війна триває в Україні вже понад рік, а разом з нею — загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян. За цей час було мобілізовано чимало українців, але не обходилося без порушень прав громадян працівниками ТЦК та СП. Чи можна оскаржити мобілізацію та яким чином це зробити, розповів юрист Ілля Шипко.

«Помилково вважати, що з моменту отримання повістки особа вважається мобілізованою. Мобілізованою вважається особа, яка пройшла ВЛК та отримала мобілізаційне розпорядження. Якщо військовозобов’язаний, який отримав таке мобілізаційне розпорядження, вважає, що воно є неправомірним, він має право його оскаржити.

Зазначу, оскаржити мобілізацію в судовому порядку не можна. Але можна оскаржити висновок ВЛК за наявності достатніх для цього причин. Якщо детальніше це аналізувати, то потрібно зрозуміти, що мобілізаційному розпорядженню передує кілька етапів перевірки, чи придатна особа до військової служби. Тобто якщо при уточненні даних особою будуть подані документи, що дають право на відстрочку, то мобілізаційного розпорядження може й не бути. Або якщо особа не згідна з висновком ВЛК, то його також можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку".

Щоб не виникало суперечливих ситуацій з ТЦК та СП при проведенні мобілізації, юрист радить заздалегідь підготувати пакет документів, які нададуть військовозобов’язаному право на відстрочку, якщо такі є.

«Такі документи повинні бути подані до початку вручення мобілізаційного розпорядження. Також не варто забувати про правову допомогу військового адвоката. Варто наперед проконсультуватися з фахівцем, щоб розуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації. Юридична консультація зайвою не буде. Слід цікавитися своїми правами та вміти їх відстояти в разі потреби. Якщо військовозобов’язана особа знає свої права та може їх захисти, то це підвищує шанси на те, що мобілізація відбудеться виключно в рамках правового поля», — зазаначив Ілля Шипко.

Раніше адвокат Сергій Дубко пояснював, що призовники, мобілізовані з порушенням процедури, можуть бути звільнені у судовому порядку.

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