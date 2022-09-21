Військовослужбовці, яких мобілізували із порушенням порядку мобілізації, можуть оскаржити такі дії в суді. За словами адвоката Сергія Дубка, огляд судової практики вказує на цілком реальні шанси відстояти свої інтереси.

«Наприклад, у серпні 2022 року Вінницький окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував пункт наказу про зарахування на посаду стрільця та зобов`язав виключити солдата зі списків особового складу, — наводить приклад юрист. — Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначив, що є багатодітним батьком та має на утриманні трьох дітей віком до 18 років. Попри це, чоловіка мобілізовано. Своєю чергою відповідач вказав, що на час призову таких даних чоловік не надавав.

Громадяни зобов`язані з`являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, зокрема, військовозобов`язані та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі жінки та чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди й тільки за місцем проживання). Тобто, на час виникнення спірних правовідносин, позивач підлягав призову на військову службу під час мобілізації тільки за його згодою і тільки за місцем проживання. Позивач вказує, що згоди на проходження військової служби не надавав. Доказів протилежного відповідачем суду не надано та матеріали справи не містять.

Тобто, видаючи наказ, відповідач мав врахувати усі обставини, що мають значення для його видання, зокрема наявність обмежень, встановлених статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Тобто позивач підлягав призову на військову службу під час мобілізації тільки за його згодою і тільки за місцем проживання, а згоди на призов він не надавав".

За словами адвоката, судом було враховано, що позивача призвано на військову службу з порушенням вимог закону. Тому судді винесли рішення про зобов`язання відповідача виключити солдата зі списків особового складу. Втім, наголошується, що оскарження наказу про призов на військову службу у зв’язку із мобілізацію не звільняє від можливості повторного призову на військову службу.

Тим часом у Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким розширюються підстави для звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану.

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