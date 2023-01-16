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Законодавством не передбачено, але… Чи можна вручати повістки телефоном

15:45 16 січня 2023
Законодавством не передбачено, але&#133; Чи можна вручати повістки телефоном

Під час дії воєнного стану повістки в армію можуть роздавати не лише у громадських місцях, але й повідомляти про виклик до військомату по телефону. Всього цього вимагають особливі обставини, в яких нині живуть українці.

При цьому юристи, опитані ТСН, зазначають, що законодавством не передбачено виклику до військкомату телефоном, оскільки особа має отримати повістку особисто та розписатися в ній. Тому отримання інформації про призов або запрошення до військкомату з допомогою телефонного зв’язку не може вважатися належним повідомленням.

Проте в умовах воєнного стану деякі конституційні права громадян обмежені, а обов’язок захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України має найвищий пріоритет.

Тому у разі такого телефонного дзвінка необхідно з’явитися до відповідного військкомату для отримання повістки.

Звичайно, оскаржити незаконність дій військових можна в суді, одна наразі воно практично неможливе через обмежене функціонування судової системи.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року воєнний стан та загальну мобілізацію через війну в Україні було продовжено до 19 лютого 2023 року. Тож отримати повістку до військомату можуть усі військовозобов'язані чоловіки призовного віку, від 18 до 60 років.

Також військовий обов'язок розповсюджується на жінок певних професій.

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