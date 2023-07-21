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Змішайте дріжджі та пральний порошок: результат вас приємно «шокує»

19:05 21 липня 2023
жінка

Раніше, коли не було всіх сучасних пральних засобів, наші бабусі мали власні «ноухау» для прання та відбілювання білизни.

Деякі з них можуть видатись дивними сучасним жінкам, але протягом десятиліть довели свою ефективність, пише сайт для жінок.

Один з таких — видалення плям з одягу за допомогою дріжджів та прального порошку. Суміш одночасно була й відбілювачем.

Деякі господині перевірили ефективність народного засобу й поекспериментували з пранням у пральній машині. І, на жаль, зробили висновок, що цей метод не працює при автоматичному пранні.

Дріжджі, маючи властивість «бродити», і запускаючи хімічну реакцію, поводяться непередбачувано за високих обертів під час віджимання і дуже гарячої води. Тож за бажання, краще користуватися дріжджами як відбілювачем тільки для прання руками.

До того ж раніше у продажу не було порційних пакетиків сухих дріжджів і наші бабусі купували дріжджі іншого виду, витративши певний час на висушування в них інгредієнта, що підіймає тісто. У поєднанні дріжджів з мийним засобом виходило відбілити одяг.

Прання ж у сучасній машинці з барабаном залишить розводи на білизні, а також засмітить каналізацію.

Раніше ми розповідали, для чого господині додають аспірин під час прання.

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