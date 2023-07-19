Дешево і ефективно: для чого господині додають аспірин під час прання

Аспірин (ацетилсаліцилова кислота) — це досить дешевий аптечний засіб, який використовують не лише у медичних цілях. Для багатьох це стане сюрпризом, проте аспірин можна використовувати для відбілювання білизни.

Про це пише Ukr.Media.

Для цього підійдуть таблетки аспірину будь-якого виробника. Такий спосіб досить простий, і головне — що він обійдеться дуже дешево, у той же час він є досить ефективним народним засобом, який можна додавати у пральну машину для відбілювання білизни.

Цікаво, що у пральну машинку можна кидати навіть прострочені таблетки аспірину — на його якостях для відбілювання білизни це не позначиться, і для пральної машинки також не буде від цього ніякої шкоди.

Можна кинути таблетки аспірину у пральну машинку під час прання, попередньо роздушивши їх до стану порошку. Проте такий спосіб їхнього використання буде не дуже ефективним і вираженим. Для більшого ефекту одяг потрібно замочувати у розчині з цих таблеток.

Розчин готуємо так: у 15 літрів теплої води потрібно додати 10 таблеток аспірину по 325 мг. Перед тим, як кидати їх у воду, таблетки варто роздушити до стану порошку.

Потім у цю воду кладемо білизну і залишаємо на 8 годин. Коли цей час мине, одяг можна випрати або у пральній машині, або вручну.

Аспірин і пральний порошок



Якщо часу для замочування у вас немає, і ви все-таки вирішили кидати аспірин одразу у пральну машинку, тоді можна застосувати трішки «посилений» спосіб. Потрібно розтовкти декілька таблеток і змішати їх з пральним порошком або гелем для прання, і таку суміш додати у відсік для прального порошку.

Цей спосіб допоможе відбілити навіть без замочування, проте він впорається лише із не занадто пожовтілими речами.

Аспірин від слідів поту



Можна використовувати аспірин не лише для відбілювання білизни — він також допоможе, якщо потрібно позбутися слідів від поту на одязі.

Для цього потрібно роздушити дві таблетки аспірину до стану порошку і розчинити його у половині склянки води. Використовувати потрібно саме теплу воду — у холодній порошок розчиниться гірше. Далі цим розчином обробляємо плями від поту, застосовуючи губку або ганчірку. Залишаємо на декілька годин, а потім перемо вручну чи у пральній машині.

Цікаво, що аспірин також може допомогти позбутися не дуже сильного накипу на деталях пральної машини. Для цього потрібно роздушити в порошок 5 таблеток, змішати їх з кондиціонером, влити цю суміш у машинку та запустити «холосте» прання без одягу.

Такий спосіб не впорається з дуже сильним нальотом, проте свіжі сліди накипу ретельно прибере.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що ще потрібно робити з пральною машинкою, аби вона служила вам довгі роки.

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