Ювілей майбутнього короля: які сюрпризи готують Кейт та Вільям на 10-й день народження сина

Попри юний вік, у принца Джорджа дуже високі шанси унаслідувати британський трон після дідуся Чарльза та батька Вільяма.

Тому 22 липня, коли Джорджу виповниться десять років, стане хвилюючим днем не тільки для сім'ї принца та принцеси Уельських, а й багатьох людей у Великобританії.

Про те, які сюрпризи Кейт та Вільям готують спадкоємцю престолу на честь його ювілею, розповіла королівська експертка Кеті Нікол, пишуть зарубіжні ЗМІ.



За її словами, день народження Джорджа пройде в колі близьких родичів та друзів без надмірностей та марнотратства, адже «пишна вечірка з великими витратами зовсім не в стилі Вільяма і Кейт».

«Мені розповіли, що на вечірку з нагоди дня народження, звичайно, запрошено близьких родичів та шкільних друзів Джорджа, але все буде досить скромно», — розповіла королівська експертка.



Святкування пройде в суботу і, найімовірніше, буде присвячено футбольній тематиці. Що стосується місця проведення, ймовірно, це буде маєток Віндзор, де принц та принцеса Уельські мешкають разом з дітьми.

На цьому тижні у Кейт Міддлтон не було заплановано жодних королівських заходів, тому весь цей час вона могла присвятити дітям, в яких лише недавно почалися літні канікули.

За ніч до урочистостей принцеса традиційно приступить до приготування святкового торта для іменинника.

«Це стало своєрідною традицією. Я засиджуюсь до півночі з неймовірною кількістю суміші для торта та глазурі, і в результаті у мене виходить дуже багато. Але мені це подобається», — поділилася Кейт з кулінарною письменницею Мері Беррі у грудні 2019 року.

180

Читайте нас у Facebook та Instagram