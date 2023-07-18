Так вирішив батько: принц Джордж порушить стару традицію британської королівської родини

Менше, ніж за тиждень, 22 липня, принцу Джорджу, якого готують до навчання в Ітонському коледжі, виповниться 10 років. Його батьки, принц Вільям і Кейт Міддлтон, прагнуть до того, щоб їхні діти могли вільно слідувати своїм інтересам. Вони намагаються дати Джорджу, Шарлотті та Луї нормальне виховання. Відомо, що принцеса Уельська на 10-річчя старшого сина сама спече торт, а винуватець торжества зможе запросити своїх шкільних друзів на вечірку.

Але не це головне. Хоча до вибору майбутньої професії ще далеко, вже зараз відомо, що ніхто в королівській сім'ї не наполягатиме на тому, щоб Джордж служив в армії, хоча це багатовікова традиція.

Другому в черзі на британський престол буде дозволено самому визначати свою долю і відмовитися від служби в Королівських збройних силах.

Такий відступ від традицій дуже серйозний. Адже згідно з британськими законами, король є головнокомандувачем британських військ. Тому батько, дядько, дід, прабабуся і прадід Джорджа служили в армії.

«Традиція членів королівської сім'ї вступати до збройних сил, навіть на короткий час, надає монархії вирішальної легітимності», — стверджує британський історик Домінік Сендбрук.

Один із близьких друзів принца Вільяма на умовах анонімності заявив газеті The Daily Mail: «Теоретично ніщо не заважає Джорджу, наприклад, вибрати кар'єру космонавта, якщо це те, до чого він прагне, а потім стати королем. Тепер правила інші, йому не обов'язково слідувати старій формулі: йти в армію, а потім на трон. Чи може Шарлотта отримати професію лікаря, наприклад? Чому б і ні. Зараз це вже не той „акваріум“, у якому росли Вільям і Гаррі».

У липні принц Джордж виявив деякий інтерес до військової служби. Як уже повідомляли «ФАКТИ», принц і принцеса Уельські разом із дітьми відвідали Королівську міжнародну авіавиставку в Глостерширі. І Джорджу дали можливість частково підняти трап на величезному транспортному літаку C-17. Він також був щасливий посидіти в кабіні пілота і поклацати перемикачами.

Нагадаємо, батько Джорджа навчався в Королівській військовій академії в Сандхерсті і служив в армії понад сім років. Вільям був пілотом вертольота Королівських ВПС в Англсі, Північний Уельс.

Принц Гаррі теж навчався в Сандхерсті і двічі побував у «відрядженні» в Афганістані. У своїх мемуарах дядько Джорджа похвалився, що особисто вбив 25 талібів. Гаррі стверджує, що військова служба допомогла йому «досить швидко подорослішати». «Бульбашка, в якій я виріс, лопнула», — написав герцог Сассекський.

До речі, Гаррі став першим членом королівської сім'ї, який служив у зоні бойових дій — після свого дядька принца Ендрю. Молодший брат Чарльза III літав на вертольотах під час Фолклендського конфлікту 1982 року.

Сам Чарльз служив як у Королівському флоті, так і в Королівських ВПС з 1971 по 1976 рік. Він тоді носив титул принца Уельського і служив на есмінці з керованими ракетами HMS Norfolk, здобув кваліфікацію пілота гелікоптера і протягом десяти місяців командував береговим тральщиком.

Прадід Джорджа принц Філіп навчався в Королівському військово-морському коледжі Британії в Дартмуті, Девон. Він служив на HMS Valiant і брав участь у бойових діях біля берегів Північної Африки. Командування згадувало його в рапортах як «хороброго і заповзятливого» офіцера. Філіп залишив військову службу, коли його дружина Єлизавета стала королевою.

Сама Єлизавета II, будучи принцесою і старшою дочкою короля Георга VI, під час Другої світової війни служила в Допоміжній територіальній службі (ATS). Вона вступила туди у віці 19 років, ставши першою жінкою в британській королівській родині, яка служила на дійсній військовій службі. Єлизавета водила вантажівку.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що буде, якщо принц Вільям помре: чи зможе принц Гаррі стати королем.

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