«Важливий сигнал для бізнесу»: Кубраков про відкриття нового об'єкту McDonald's в Україні

Віце-прем'єр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков прокоментував відкриття нового об'єкту McDonald's на трасі М-06 «Київ-Чоп». Це важливий сигнал для бізнесу, переконаний Олександр Кубраков, повідомляє «Інтерфакс Україна».

«McDonald's Ukraine є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні, які створюють сучасну та доступну інфраструктуру. Тепер це стосується не лише великих міст. Відкриття нового об'єкту на трасі М-06 „Київ-Чоп“ — важливий сигнал для бізнесу: відновлення та розвиток можливі навіть всупереч війні», — заявив віце-прем'єр.

Як повідомила пресслужба McDonald's, 21 липня компанія відкрила перший заклад біля автотраси М-06 «Київ-Чоп» у Житомирській області за 127 км від Києва.

«Запуск закладу біля автотраси на Житомирщині заплановано ще до повномасштабного вторгнення», — наголошується в повідомленні.

Новий McDonald's став одним із найбільших в Україні. Його площа становить понад 500 кв. м, має 133 місця у залі та 116 на терасі. Біля ресторану є парковка для великих автобусів. Заклад працюватиме з 7:30 до 22:00 з дотриманням розширених правил безпеки, запроваджених компанією. Ресторани закриваються під час повітряної тривоги та відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування.

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