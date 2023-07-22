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Безпілотники атакували нафтобазу та аеродром у Криму, — ЗМІ (відео)

11:33 22 липня 2023
Безпілотники атакували нафтобазу та аеродром у Криму,&nbsp;— ЗМІ (відео)

У тимчасово окупованому росією Криму, де днями ЗСУ вдало вдарили по складу боєприпасів на Старокримському полігоні, у суботу, 22 липня, знову «розквітла бавовна».

Кримський «гауляйтер» сергій аксьонов повідомив про «спробу нальоту з використанням БПЛА по інфраструктурних об'єктах Червоногвардійського району». За його словами, співробітники МНС перебувають на місці «для ліквідації можливих наслідків». Про самі наслідки він не пише. Тим не менш, у мережі вже з'явилися відео з величезними клубами диму.

Партизанський рух «АТЕШ» повідомляє, що є низка успішних «прильотів"по нафтобазі і що працює ППО. Також чути детонацію боєкомплекту. Про це повідомляють агенти руху на місцях.

Також з'явилася інформація, що вибухи було чути у районі однєї з авіабаз противника.

Російські паблики пишуть, що тимчасово припинено рух автотранспорту мостом через Керченську протоку.

Нагадаємо, що 17 липня на Кримському мосту було пошкоджено прольоти автомобільної частини шляхопроводу. «Надзвичайна подія» сталася в районі 145-ї опори.

Фото — скріншот

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