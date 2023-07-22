Російський суд «вибачив» військовому вбивство колишньої дружини з особливою жорстокістю, бо він воював в Україні

У росії суд вирішив не саджати військового, який убив колишню дружину. Пом'якшувальною обставиною стала участь у війні проти України, пише «Агенство. Новости».

Так, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону підтвердив призначення єфрейтору Едуарду Бітарову, який убив колишню дружину, покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Пом'якшувальною обставиною стала, зокрема, участь у війні в Україні. Учасникам війни проти України давно призначають м'якіші вироки, але це перша відома справа, за якою війна стала пом'якшувальною обставиною під час вбивства.

Бітарова визнали винним у вбивстві у стані афекту (ч. 1 ст. 107 КК рф). Ця стаття передбачає покарання у тому числі позбавлення волі на строк до трьох років, але суд вирішив обмежитися обмеженням військової служби з утриманням 10% від забезпечення у дохід держави.

За даними ЗМІ, росіянин убив колишню дружину «з особливою жорстокістю»: він завдав їй 16 ударів ножем.

Як писали «ФАКТИ», раніше в росії Єфремівський міжрайонний суд Тульської області відправив на два роки до колонії Олексія Москальова за малюнок дочки, на якому дитина написала «Ні війні», а це в росії вважається «дискредитацією російської армії».

83

Читайте нас у Facebook та Instagram