Вже котру ніч поспіль російська федерація завдає ракетно-авіаційного удару по Україні.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони ПС усі 5 дронів-камікадзе знищено

«Протягом минулої доби 21 липня протиповітряною обороною знищено дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 16 ракетних, понад 20 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та дорослого цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень:

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії, Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу і Діброви на Донеччині.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили ворожі атаки в районі Григорівки.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено 11 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

За добу українські воїни знищили 640 окупантів — втрати особового складу армії рф перевищили 241 тисячу військових.

Фото Генштабу

«В підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками, які негативно на нього впливають, є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами та невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до російської федерації», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомляв про поступове витіснення ворога та наступ ЗСУ під Бахмутом. За його словами, це відбувається попри значну перевагу росіян в озброєнні та особовому складі.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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