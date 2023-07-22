Психічно хворий учасник «сво» захопив котедж у підмосков'ї та дав бій поліції

У Росії військовий, який брав участь у війні проти України, захопив котедж в елітному підмосковному селищі, повідомляє «База» .

Так, сьогодні вранці охороні котеджного селища «Шервуд» надійшло повідомлення про злам одного з будинків. Коли охоронці підійшли до будівлі, то побачила розбите скло на першому поверсі. У приміщенні були розкидані патрони та ріжки, а з другого поверху раптом спустився чоловік у військовій формі та бронежилеті.

Охоронці відразу викликали поліцію, не ризикнувши затримувати незнайомця. Чоловік перебуває в неадекватному стані — кричить, що влізти в дім йому наказав Бог, і що нещодавно він повернувся зі свого (так у Росії називають війну проти України). За словами чоловіка, який забарикадувався в будинку, його звуть В'ячеслав.

За наявною інформацією грабіжник озброєний автоматом Калашнікова. За попередніми даними, заручникам вдалося залишити будинок.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, чоловік хоче створити сім'ю та залишитися жити в котеджі. Відомо, що людина є психічно нездоровою, приїхала до Московської області із Сибіру. Йому 36 років. Він одягнений у камуфляжну форму, стріляє в силовиків і заявляє, що харчується Божою любов'ю і без зброї на переговори не вийде.

Зараз у районі котеджу чути звуки вибухів та пострілів.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно російські силовики затримали активного прихильника війни проти України ігоря стрільця (справжнє прізвище горкін) .

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