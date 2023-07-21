Російські силовики затримали активного прихильника війни проти України ігоря стрєлкова (справжнє прізвище гіркін), якого судили в Гаазі за збиття малазійського «Боїнга» у липні 2014 року.

Про це пишуть російські ЗМІ.



Зокрема, повідомляється, що у п'ятницю, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали стрєлкова.

Силовики забрали його з дому близько опівдні. У квартирі співробітники Слідчого комітету проводять обшук.

За попередніми даними, затримання здійснювали за заявою колишнього найманця групи «вагнер».

Про затримання Гіркіна також повідомила його дружина Мирослава Регінська.

«Сьогодні приблизно об 11:30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час удома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли у невідомому напрямку.

Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Про місцезнаходження чоловіка мені нічого невідомо, на зв'язок він не виходив. У момент затримання мене вдома не було", — йдеться у повідомленні Регінської.

Нагадаємо, 52-річний терорист ігор стрєлков називає себе тим, хто розпочав війну росії проти України у 2014-му. Саме він з групою таких самих терористів навесні 2014 захопив Слов'янськ Донецької області. Після цього війна охопила ще частину Донбасу.

Він брав участь в анексії Криму. Разом з тим гіркін неодноразово виступав з критикою міноборони рф, російського генштабу і навіть самого президента володимира путіна.

Нещодавно гіркін назвав російського диктатора нікчемою, ще шість років правління якого росія не витримає. Він закликав повалити путіна.

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