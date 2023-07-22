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Світ

Чотири людини зварилися живцем після прориву труби в московському торгівельному центрі (відео)

18:20 22 липня 2023
Порив труби

У столиці Росії, яка веде війну проти України, у торгівельному центрі «Пори року» на мінус першому поверсі стався порив труби. Окріп, який хлинув із труби став причиною смерті чотирьох людей, повідомляє Baza.

 

Прорив труби стався під цехами "Глобус Гурме".

 

Усі загиблі — співробітники магазину «Глобус Гурме». Преміальний гастроном знаходиться на мінус першому поверсі, повідомляє Mash.

За фактом загибелі 4 осіб у торговому центрі на заході Москви порушено кримінальну справу за статтею про надання небезпечних послуг, які спричинили необережність смерть двох або більше осіб.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно житель підмосков'я застукав дружину з коханцем і спалив її живцем, обливши спиртом.

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