Звірства, які окупанти виявляють в Україні, вони так само творять і в себе вдома.

Так, в московській області росії чоловік жорстоко розправився з дружиною, спіймавши її на місці злочину на зраді, пише місцеве видання.

Він облив дружину спиртом і спалив живцем.

За даними видання, моторошна історія сталася у березні цього року в Сергієвому Посаді. Тоді фігурант кримінальної справи запідозрив кохану у зраді. Побоювання підтвердилися, коли чоловік простежив за нею та застав із коханцем у готельному номері. Без сварок і скандалів він віддав обручку і повідомив, що має намір подати заяву на розлучення, проте історія закінчилася набагато драматичніше.

На допиті обвинувачений розповів, що коли його дружина повернулася додому, він переливав з каністри в банку спирт, покурюючи при цьому цигарку. За словами чоловіка, дружина нібито штовхнула його, внаслідок чого вогненна рідина опинилася на ній самій, а сигарета, що випала, моментально підпалила одяг. В результаті через сильні опіки потерпіла померла у лікарні.

Ймовірно, справа так і була б закрита, якби незадовго до смерті жінки її не встигли опитати слідчі. Говорити вона не могла, але відповідала жестами на питання правоохоронців, у яких після допиту картина події склалася зовсім інша: слідчі встановили, що чоловік сам облив дружину спиртом та підпалив запальничкою.

Цю версію підтверджує й експертиза, згідно з якою недопалок не зміг би призвести до таких тяжких наслідків. Крім того, син загиблої розповів, що обвинувачений і раніше піднімав руку на дружину. Зважаючи на всі ці факти, Сергієво-Посадський суд засудив його до семи років в'язниці.

Капелан Сергій Дмітрієв розповів кошмарну історію про вагітну від рашиста 12-річну українку, яку піп московського патріархату переконував залишити вагітність. Все, що треба розуміти світу: росія — країна людожерів.

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