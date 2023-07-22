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Події

Колишнього лідера донбаських бойовиків бородая поранено внаслідок обстрілу ЗСУ (фото)

18:52 22 липня 2023
Олександр Бородай

ЗСУ продовжують стримувати росіську агресію. 21 липня відомий терорист олександр бородай та інші терористи потрапили під танковий обстріл під Бахмутом, осколками посікло машину та поранило декількох росіян. Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Бородай на даний момент є депутатом держдуми. У 2014 році він разом з ігорем гіркіним керував російськими окупаційними формуваннями у Донецьку.

Як писали «ФАКТИ», під обстріл ЗСУ також потрапили відомі російські пропагандисти. Один з них загинув.

Також днями стало відомо, що в росії заарештували терориста гіркіна.

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