Група російських пропагандистів потрапила під обстріл ЗСУ у Запорізькій області, один загинув

Україна продовжує боротьбу з російською агресією. Російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ завдали удару по їхній групі в Запорізькій області в районі населеного пункту П'ятихатки.

Так, 22 липня близько 12.00 ЗСУ нібито завдали артилерійського удару по групі пропагандистів агентства «РИА Новости» та МІЦ «Известия», які нібито готували матеріали щодо застосування ЗСУ касетних боєприпасів.

Пропагандисти стверджують, що внаслідок удару ЗСУ касетними боєприпасами отримали поранення різного ступеня тяжкості чотири їхні працівники. Вони нібито були оперативно евакуйовані до польових медичних установ Міноборони Росії, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Пізніше пропагандисти повідомили, що їхній воєнкор Ростислав Журавльов загинув внаслідок обстрілу. Відомо, що він воював проти України ще з 2014 року. Журавльов був справжнім нацистом серед представників російської політичної партії «Інша Росія». 2014 року як журналіст в'їхав до Криму, згодом так само там з'явилися ще й «зелені чоловічки». Він брав участь у захопленні півострова разом із Гіркіним.

Після цього Журавльов перебував у Донецьку, де також користувався «ксивою» журналіста. Далі — воював на боці окупантів.

Також було поранено фотокореспондента РИА Новости Костянтина Михальчевського. Кореспондент «Известий» Роман Польшаков отримав чотири осколкові поранення, у оператора Дмитра Шилкова осколки у м'яких тканинах та невеликий перелом.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні ліквідували російського комбрига Дениса Іванова.

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