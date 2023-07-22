Людству загрожує нова пандемія: наскільки небезпечна лихоманка Денге

Не встигло людство порадіти закінченню пандемії COVID-19, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про нову небезпеку. Насувається нова загроза — лихоманка Денге. У групі ризику — половина планети. Про це пише Reuters.

«Цього року кількість випадків лихоманки Денге може досягти майже рекордного рівня. Частково це сталося через глобальне потепління. Воно сприяє комарам розповсюджувати хворобу. Близько половини населення світу зараз перебуває в групі ризику», — заявив доктор Раман Велаюдхан, спеціаліст відділу ВООЗ із боротьби із забутими тропічними захворюваннями.

За його словами, цього року кількість випадків зараження може зрости ще на 4 мільйони, а найбільш уразливим є американський континент, зокрема Болівія, Парагвай, Перу та Аргентина.

Так Аргентина, зіткнувшись з одним із найбільших спалахів лихоманки Денге за останні роки, стерилізує комарів за допомогою радіації, яка змінює їхнє ДНК, перш ніж випустити їх у дику природу. Але бажаних результатів немає — комарів все одно багато.

З початку 2023 року хворобу вперше за всю історію спостережень було зафіксовано у столиці Судану Хартумі, а у червні про сплеск захворюваності повідомили у Європі. Також у середині червня через лихоманку Денге надзвичайний стан був оголошений у більшості регіонів Перу.

Примітно, що за температури +45 градусів комарі гинуть. Оскільки цього літа від надзвичайної спеки страждають не лише Африка, Азія та Латинська Америка, а також й Європейський континент — комари снують на північ — у більш комфортну температуру. І це, кажуть у ВООЗ, також є нові ризики для людей.

Ще чотири роки тому ВООЗ оцінила лихоманку Денге як одну із десяти загроз здоров'ю людства. Цю хворобу викликає збудник — вірус Денге (DENV). Людина з лихоманкою Денге є джерелом інфекції 4−5 днів (максимум 12 днів).

Класична лихоманка Денге людину не вбиває, хоча протікає дуже важко. Температура тіла піднімається до 40−41 градусів і тримається 7−10 днів, її важко збити навіть сильними ліками. А ось геморагічна та шокова форма хвороби часто призводять до смерті через набряк головного мозку або легенів.

Раніше ФАКТИ повідомили, що Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про закінчення пандемії COVID-19.

80

Читайте нас у Facebook та Instagram