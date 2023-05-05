ВООЗ офіційно оголосила про закінчення пандемії коронавірусу

Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про закінчення пандемії COVID-19. Про це сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Він також оголосив про припинення роботи надзвичайного комітету ВООЗ.

За його словами, 4 травня Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався уп'ятнадцяте і рекомендував оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення, повідомляє Суспільне.

«Я прийняв цю пораду. Тому, з великою надією я оголошую кінець COVID-19 як глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я», — сказав Гебреєсус.

За його словами, вже понад рік пандемія має низхідну тенденцію.

«Імунітет населення зростає завдяки вакцинації та інфекції, знижується смертність і послаблюється тиск на системи охорони здоров’я. Ця тенденція дозволила більшості країн повернутися до життя, яке ми знали до COVID-19», — сказав голова ВООЗ.

Водночас Гебреєсус зазначив, що це не означає, що коронавірус більше не становить глобальної загрози здоров’ю.

«Цей вірус залишається. Він все ще вбиває і все ще змінюється. Залишається ризик появи нових штамів, які викликають нові сплески захворювань і смертей. Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини — і це лише ті смерті, про які ми знаємо», — сказав він.

Голова ВООЗ зазначив, що за три роки організація повідомила про майже 7 мільйонів смертей, але їхня кількість у кілька разів більша — щонайменше 20 мільйонів.

Зазначимо, що в Україні через коронавірусну хворобу загинули понад 111 тисяч людей. Як заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, COVID-19 «має перейти до сезонних захворювань» та циркулюватиме як звичайний грип.

Увечері 28 лютого голова ФБР США Крістофер Рей в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що коронавірус найімовірніше поширився з китайської державної біолабораторії в Ухані.

Як писали «ФАКТИ», у січні в Україні було виявлено перший в країні випадок зараження новим штамом ковіда «Кракен».

Фото: Pixabay

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