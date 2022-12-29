Нова хвиля ковіда: Китай скасовує заборону на закордонні поїздки для своїх громадян

У середу, 28 грудня, США ухвалили рішення ввести обмеження на в'їзд у країну для тих, хто прибуває з Китаю. Міністерство охорони здоров'я США вважає, що цей захід абсолютно виправданий і не несе в собі ніякого політичного підтексту. «З 5 січня всі авіапасажири двох років і старші, що вилітають із КНР, повинні будуть пройти тест не більше ніж за два дні до вильоту з Китаю, Гонконгу чи Макао та пред'явити авіакомпаніям негативний результат тесту при вильоті», — йдеться у заяві.

Раніше влада КНР оголосила про зняття з 8 січня заборони на закордонні поїздки для громадян країни. Він діяв із початку пандемії.

Скасування заборони, як вважають у США, викликане нещодавніми масовими акціями протесту в Китаї, а зовсім не покращенням епідемічної ситуації. У Вашингтоні наголошують, що Пекін продовжує приховувати дані про кількість заражень коронавірусом. Різка відмова компартії КНР від суворих карантинних заходів призвела до стрімкого зростання кількості нових випадків, а це підвищує ймовірність появи нових варіантів вірусу.

Посилили контроль за в'їздом китайських громадян не лише США, але також Японія, Малайзія, Тайвань, Індія, Італія.

Газета La Repubblica повідомила 28 грудня, що в аеропорту Мілана на одному з рейсів з Китаю, що приземлилися днями, коронавірус було виявлено у 52% пасажирів. У США, Японії, країнах ЄС побоюються, що до них у січні рине потік китайських громадян. Вже через пів години після того, як Пекін оголосив про зняття обмежень, сайти бюро подорожей зареєстрували десятикратне, порівняно з груднем минулого року, зростання пошуку пунктів призначення. Найпопулярнішими напрямками були Макао, Гонконг, Японія, Таїланд та Південна Корея.

Представник МЗС КНР Ван Веньбін відразу ж звинуватив Захід у «нагнітанні страху та спотворенні китайської політики у боротьбі з ковідом». Він заявив, що реакція інших країн на рішення, що приймаються в Китаї, має бути «науково обґрунтованою і пропорційною», вона «не повинна перешкоджати нормальній взаємодії між людьми».

При цьому він не пояснював, чому Пекін перестав публікувати статистику нових випадків зараження ковідом і смертей від нього. Неофіційні джерела в Китаї в грудні повідомляли не раз, що багато лікарень у країні переповнені, а смертність серед людей похилого віку значно зросла.

Раніше «ФАКТИ» наводили думку відомого американського епідеміолога Еріка Лян Фейгл-Дінга. Він попереджає про нову хвилю смертей від ковіда, тому що Пекін скасував жорсткі обмеження за вкрай низького рівня вакцинації в країні.

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